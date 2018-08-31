МИД КНР: США не смогут сломить Китай новыми торговыми пошлинами

31 августа 2018 12:46 (UTC+04:00)

Введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на брифинге прокомментировала сообщение агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к введению дополнительных пошлин в 10% на китайские товары на сумму $200 млрд, передает ТАСС.

"Это очень агрессивный акт. Такой способ оказания давления не сработает с Китаем, а также не будет содействовать разрешению проблемы. Тем, кто полагает, что такими ложными обвинениями возможно сломить Китай, пора очнуться", - указала Хуа Чуньин.

"Мы сохраняем приверженность равноправным переговорам, основанным на принципах взаимного уважения, равенства и доверия. Полагаем, что это отвечает фундаментальным интересам обеих сторон, а также соответствует тому, что желает видеть международное сообщество", - резюмировала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня 2018 года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.

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