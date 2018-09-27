Alibaba планирует создать первое «умное» шоссе в Китае

27 сентября 2018 04:03 (UTC+04:00)

Alibaba Group в провинции Чжэцзян создаст первую «умную» скоростную магистраль Китая, об этом заявил вице-президент компании Ху Сяомин 20 сентября на конференции Computing Conference-2018 в Юньци города Ханчжоу, сообщает «Жэньминь жибао».

Новая магистраль будет разработана компаниями AliOS, Alibaba Cloud, Alipay, исследовательским институтом DAMO, картографическим сервисом «Гаодэ» и т.д. Согласно концепции компании Alibaba Group, по «умному» шоссе смогут ездить обычные автомобили, подключенные к сети автомобили и беспилотные автомобили. При помощи взаимодействия автомобилей и шоссе водители смогут заранее узнать состояние дороги.

В настоящее время технология взаимодействия автомобилей и шоссе уже применяется в беспилотных автомобилях компании Alibaba, которые много раз были успешно протестированы в Ханчжоу.

Кроме того, Alibaba совместно с Научно - исследовательским институтом дорог Министерства транспорта КНР, State Grid, China Unicom, автомобилестроительной компанией FAW, Intel Corporation создали «Суперсоюз - 2038», направленный на дальнейшую разработку «умного» шоссе.

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