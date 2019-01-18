Tesla отзовет 14 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности

Компания Tesla Илона Маска отзовет более 14 тыс. электромобилей Model S в Китае из-за проблем с газогенераторами подушек безопасности. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Государственного управления по рыночному надзору КНР.

Как отмечается в документе, при срабатывании подушек безопасности газогенераторы у указанных автомобилей могут получить повреждения, а образующиеся в результате этого обломки вылетают в салон, чем представляют угрозу здоровью водителя и пассажиров.

Согласно заявлению регулятора, эта мера коснется импортированных автомобилей, произведенных с февраля 2014 по декабрь 2016 года. Отзыв и замена будет производиться с 10 апреля 2019 года.

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