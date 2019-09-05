При пожаре на мебельной фабрике в Китае погибли три человека

Три человека погибли, еще трое получили ожоги и травмы в результате пожара на мебельной фабрике в городе Дунгуань на юге Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг информационный портал SINA.

По его данным, возгорание было выявлено в среду поздно вечером. Пожарные смогли локализовать и потушить огонь примерно через четыре часа. Все пострадавшие отправлены в больницу, их здоровью ничто не угрожает.

Полиция выясняет причины ЧП, детали происшествия уточняются. Ведется следствие.

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