Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих

3 ноября 2019 20:24 (UTC+04:00)

Полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ против протестующих в регионе Тхай Гу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Протестующие забросали сотрудников полиции различными предметами, в том числе бутылками с водой. В ответ полиция дважды применила слезоточивый газ.

Также полиция применила слезоточивый газ при задержании нескольких человек в торговом центре Cityplaza.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

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