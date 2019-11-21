Власти Китая заинтересованы в глобальной кооперации для преодоления растущих вызовов

Китайские власти намерены активизировать сотрудничество с другими странами и крупнейшими международными организациями для преодоления усиливающихся вызовов, с которыми сталкивается экономика Китая на фоне возрастающей глобальной нестабильности. Об этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время четвертого круглого стола с участием глав ведущих мировых организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время глобальная экономическая ситуация претерпевает существенные изменения, которые носят сложный характер, - отметил он. - Темпы роста мировой экономики значительно замедлились. Экономическое развитие Китая сталкивается с вызовами. Одновременно мы стремимся узнать мнение соответствующих сторон, хотим объединить усилия с ключевыми экономиками и странами мира, поскольку вместе мы способны оказать содействие гармоничному и устойчивому глобальному развитию".

Ли Кэцян также отметил, что китайские власти способны обеспечить стабильный рост национальной экономики и добиться поставленных задач государственного развития, несмотря на сложную международную ситуацию.

"Мы способны выполнить задачи социально-экономического развития, которые были озвучены в начале текущего года, обеспечить рост в приемлемых рамках", - подчеркнул он. По словам главы китайского правительства, Пекин также будет увеличивать открытость по отношению к рынкам других государств "вне зависимости от того, как будут складываться условия на внешней арене".

В число участников заседания входят президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа и председатель Совета по финансовой стабильности Рэндал Куорлз.

По словам Ли Кэцяна, в условиях усиливающихся негативных факторов оказались под угрозой уже сформировавшиеся международные цепочки поставок.

"Как обеспечить стабильное экономическое развитие? Этот вопрос касается благосостояния народов всей планеты. Как обеспечить стабильность глобальной экономики? Мы бы хотели обсудить эти вопросы, мы заинтересованы во взаимодействии", - подытожил глава китайского правительства.

21 ноября в Пекине под лозунгом "Содействие открытости, стабильности и высококачественному развитию глобальной экономики" проводится четвертый диалог в формате круглого стола "один плюс шесть", посвященный последним изменениям ситуации в мире и мировой макроэкономической стратегии. Его участники координируют меры по увеличению взаимной открытости, стимулированию роста китайской экономики, оптимизации системы глобального управления. Как сообщил ранее МИД КНР, это мероприятие - "важный механизм, играющий положительную роль в укреплении стратегического диалога между Китаем и ключевыми международными экономическими организациями и способный позитивно повлиять на глобальную экономику".

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