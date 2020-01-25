В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек

Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число зараженных в Китае составило около 900 человек, 26 пациентов умерли, из них 24 — на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами. Таким образом, общее число скончавшихся достигает 41.

По данным газеты, все умершие — жители города Ухань провинции Хубэй. Всего, согласно газете, в провинции заражены 729 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вирус уже распространился за пределы Китая.

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