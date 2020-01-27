Число жертв коронавируса в Китае возросло до 80

Количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 57 погибших. Согласно официальным данным, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 16 человек, из них один умер.

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