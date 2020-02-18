В Китае за двое суток создан и запущен механизм страхования потерь бизнеса от коронавируса

Первая в Китае система страхования бизнеса от связанных со вспышкой коронавируса потерь разработана и запущена в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Страховые активы в 12 млн юаней (около $1,7 млн) будут покрывать потери компаний из-за вспышки коронавируса на сумму до 200 млн юаней ($28,6 млн). Речь идет о перерывах в работе и вынужденной остановке производства. Страховые компании в таком случае компенсируют убытки, связанные с истощением запасов сырья, расходами на зарплату сотрудников, введением карантинных мер и другие потерями.

Предусмотрено также субсидирование до 70% страховых взносов, чтобы стимулировать возвращение компаний к работе в условиях заболевания. Такой страховкой, пишет ресурс, воспользовались уже порядка 100 компаний, работающих в сферах туризма и производства.

10 февраля правительство провинции совместно с хайнаньскими отделениями комиссий по регулированию банковской и страховой деятельности поручили трем крупнейшим страховым компаниям на острове создать страховой продукт, который позволит снизить риски от потенциальных потерь, связанных со вспышкой коронавируса, и стимулировать компании к возобновлению работы. Компании Pacific Insurance, PICC Property and Casualty, а также Ping An Property & Casualty Insurance за два дня выполнили поручение властей и регуляторов.

Каждая из этих компаний будет выполнять одну треть от общего объема работ по выдаче страховых полисов. Хайнаньский филиал Pacific Insurance при этом возьмет на себя 21% от страховой суммы, а остальная часть будет покрываться всем страховым сектором провинции.

Вспышка многоочаговой коронавирусной эпидемии зафиксирована в Китае в конце декабря. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР заболевание выявлено в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 1868 человек, более 12,5 тыс. выздоровели, число зараженных превысило 72,4 тыс. Количество заболевших в провинции Хайнань составило 163 человека, четверо умерли, 59 вылечены и выписаны из больниц.