Литва объявила о покупке у Израиля пяти радаров

30 марта 2018 15:48 (UTC+04:00)

Министерство обороны Литвы объявило о подписании договора на приобретение у Израиля пяти радаров ближнего радиуса действия на сумму 2,8 миллиона евро с поставкой до конца 2019 года, передает Newsru.

В сообщении говорится, что стоимость двух из пяти радаров оплачена частными предприятиями, занимающимися строительством ветряных электростанций, для компенсации негативного влияния таких электростанций на способность радаров ПВО следить за воздушными целями.

В прошлый раз Литва закупала израильское вооружение в 2016 году. Тогда был подписан контракт на поставку оружейных системы SAMSON Mk II с дистанционным управлением, оборудованные 30-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 и противотанковым ракетным комплексом Spike в дальнобойной модификации для 88 бронетранспортеров Boxer. Стоимость контракта составила 100 млн евро.

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