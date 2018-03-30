Литва объявила о покупке у Израиля пяти радаров

Министерство обороны Литвы объявило о подписании договора на приобретение у Израиля пяти радаров ближнего радиуса действия на сумму 2,8 миллиона евро с поставкой до конца 2019 года, передает Newsru.

В сообщении говорится, что стоимость двух из пяти радаров оплачена частными предприятиями, занимающимися строительством ветряных электростанций, для компенсации негативного влияния таких электростанций на способность радаров ПВО следить за воздушными целями.

В прошлый раз Литва закупала израильское вооружение в 2016 году. Тогда был подписан контракт на поставку оружейных системы SAMSON Mk II с дистанционным управлением, оборудованные 30-миллиметровой пушкой, пулеметом калибра 7,62 и противотанковым ракетным комплексом Spike в дальнобойной модификации для 88 бронетранспортеров Boxer. Стоимость контракта составила 100 млн евро.

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