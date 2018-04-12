"Реал" проиграл "Ювентусу", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" на своем поле проиграл итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, пишет ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч на счету Блеза Матюиди (60). У проигравших в компенсированное ко второму тайму время с пенальти отличился Криштиану Роналду. После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

Мяч, забитый Манджукичем на 76-й секунде матча, стал самым ранним, который "Реал" пропустил в домашней встрече Лиги чемпионов. Хорват стал первым с сезона-2003/04, кто смог забить два гола в матче Лиги чемпионов против "Реала" головой.

Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду забил свой 15-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Он забивал в каждом матче турнира нынешнего сезона. Нападающий в 10-й раз отличился в играх с "Ювентусом", став первым футболистом, забившим столько голов в матчах против одного соперника в Лиге чемпионов. Также Роналду стал третьим игроком в истории турнира после испанцев Икера Касильяса и Хави, который провел 150 матчей в Лиге чемпионов.

Первый матч завершился крупной победой "Реала" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр в следующий раунд турнира прошла испанская команда. "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов восьмой раз подряд.

Соперник "Реала" в полуфинале турнира определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля. Ранее в 1/2 финала соревнований вышли английский "Ливерпуль", итальянская "Рома" и немецкая "Бавария". Впервые с 2010 года в полуфиналах Лиги чемпионов будут играть команды из четырех разных стран.

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