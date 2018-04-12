"Реал" проиграл "Ювентусу", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

12 апреля 2018 02:18 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Реал" на своем поле проиграл итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, пишет ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч на счету Блеза Матюиди (60). У проигравших в компенсированное ко второму тайму время с пенальти отличился Криштиану Роналду. После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

Мяч, забитый Манджукичем на 76-й секунде матча, стал самым ранним, который "Реал" пропустил в домашней встрече Лиги чемпионов. Хорват стал первым с сезона-2003/04, кто смог забить два гола в матче Лиги чемпионов против "Реала" головой.

Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду забил свой 15-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Он забивал в каждом матче турнира нынешнего сезона. Нападающий в 10-й раз отличился в играх с "Ювентусом", став первым футболистом, забившим столько голов в матчах против одного соперника в Лиге чемпионов. Также Роналду стал третьим игроком в истории турнира после испанцев Икера Касильяса и Хави, который провел 150 матчей в Лиге чемпионов.

Первый матч завершился крупной победой "Реала" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр в следующий раунд турнира прошла испанская команда. "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов восьмой раз подряд.

Соперник "Реала" в полуфинале турнира определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля. Ранее в 1/2 финала соревнований вышли английский "Ливерпуль", итальянская "Рома" и немецкая "Бавария". Впервые с 2010 года в полуфиналах Лиги чемпионов будут играть команды из четырех разных стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мадридский Реал разгромил в гостях Ювентус со счетом 0:3 (ВИДЕО)
Другие страны 4 апреля 00:58
"Ювентус" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Другие страны 8 марта 01:46
Финал футбольной Лиги чемпионов 2018/19 может пройти в Баку
Общество 19 сентября 2017 14:12
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании (ВИДЕО)
Другие страны 17 августа 2017 02:57
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)
Другие страны 9 августа 2017 02:36
"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США (ВИДЕО)
Другие страны 30 июля 2017 06:27
Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи
Европа 4 июня 2017 11:18
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Европа 4 июня 2017 00:47
"Реал" стал чемпионом Испании по футболу
Европа 22 мая 2017 01:06
Зидан будет получать в "Реале" €2,5 млн.
Европа 6 января 2016 12:49
Зидан возглавит футбольный клуб "Реал"
Европа 4 января 2016 20:04
"Реал" забил 10 мячей в матче чемпионата Испании (ВИДЕО)
Европа 21 декабря 2015 00:51
Дубль Криштиану Роналду принес "Реалу" победу
Европа 1 октября 2015 01:20
Азербайджанский «Карабах» встретится с футбольной командой Черногории
Общество 22 июня 2015 14:30
"Барселона" выиграла Лигу Чемпионов УЕФА
Европа 7 июня 2015 00:47
Жозе Моуринью отказался вернуться в мадридский "Реал"
Европа 18 мая 2015 11:36
"Ювентус" сыграл вничью с "Реалом" и вышел в финал ЛЧ
Европа 14 мая 2015 00:57
Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов
Европа 15 апреля 2015 01:11