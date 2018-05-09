На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв

9 мая 2018 12:31 (UTC+04:00)

Взрыв в результате возгорания резервуара с газом произошел в среду утром на металлургическом предприятии компании Aperam в бельгийском городе Шатле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTL.

По ее данным, ранения получили, по меньшей мере, трое из 600 работников завода, персонал был срочно эвакуирован. В качестве меры предосторожности было также решено эвакуировать работников и пассажиров, расположенной в 300 метрах от предприятия железнодорожной станции.

На данный момент пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. Дым от пожара признан не токсичным, угрозы для здоровья людей нет, сообщили РИА Новости в администрации Шатле.

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