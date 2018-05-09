Сожалею о решении, которое принял Трамп - Макрон

9 мая 2018 23:18 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой решение лидера США Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе, пишет РИА Новости.

"Я сожалею о решении, которое принял американский президент. Я думаю, что это ошибка. Поэтому мы, европейцы, решили остаться в соглашении от 2015 года", - заявил Макрон в интервью одному из немецких телеканалов.

Ранее Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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