В Бельгии восьмилетний мальчик закончил школу за полтора года

4 июля 2018 02:18 (UTC+04:00)

Бельгийский мальчик Лоран Симонс уже в возрасте восьми лет закончил старшую школу и собирается поступать в университет, передает РИА Новости со ссылкой на RTBF.

Лоран окончил шестилетний курс школы за полтора года учебы и получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками. Родители мальчика утверждают, что его показатель IQ равен 145.

В интервью RTBF Лоран рассказал, что его любимый предмет — математика, "потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра".

По словам родителей Лорана, в свободное время он любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Раньше он хотел стать хирургом или астронавтом, однако теперь склоняется к информатике. Родители также отметили, что Лоран с детства был особенным и не любил играть с другими детьми.

После окончания летних каникул юный вундеркинд хочет поступить в университет. Пока мальчик не остановил свой выбор ни на каком учебном заведении, однако получает предложения от университетов со всего мира.

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