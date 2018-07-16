Евросоюз и Китай предложили создать инструменты для управления миграцией

16 июля 2018 12:09 (UTC+04:00)

ЕС и Китай предлагают улучшить управление миграцией в мире, признают необходимость развития соответствующих инструментов и структур, говорится в одобренном по итогам переговоров в Пекине совместном заявлении, передает РИА Новости.

"ЕС и Китай предлагают улучшить управление миграцией и обеспечить всеобъемлющие меры реагирования в связи с перемещением лиц и признают необходимость разработки соответствующих инструментов и институциональных структур", — говорится в документе.

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