Представлен проект гибрида самолета и поезда (ВИДЕО)

19 июля 2018 07:17 (UTC+04:00)

Французская компания Akka Techonologies представила проект гибрида самолета и поезда "Link & Fly". Видео с новой разработкой компания разместила на своем Youtube-канале, пишет РИА Новости.

Как показано на кадрах, "Link & Fly" при посадке убирает крылья и может продолжать дальнейший путь как обычный поезд.

По габаритам самолет сравним с Airbus A320: размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина - 34 метра, высота - 8 метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров.

В компании рассчитывают, что разработка позволит разгрузить крупные транспортные пути и повысит привлекательность авиаперелетов - пассажирам не придется самостоятельно добираться в город из аэропортов, которые часто находятся на окраине или в другом населенном пункте.

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