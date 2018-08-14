В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 35 человек (Обновлено)

Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 35 человек, стало известно журналистам из источников в пожарной службе Италии, представители которой работают на месте трагедии, передает РИА Новости.

19:13 (GMT+4) Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что жертвами крушения моста в Генуе стали около 30 человек, передает РИА Новости.

"К сожалению, около 30 человек погибли, многие раненые находятся в тяжелом состоянии", - заявил Сальвини.

По его словам, необходимо окончательно установить ответственных за это "неприемлемое несчастье"

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. В регионе стоит сильная непогода.

Как заявил президент области Лигурия Джованни Тоти, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 20 человек, и их число существенно вырастет.

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