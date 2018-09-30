Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"

30 сентября 2018 16:51 (UTC+04:00)

Британец Льюис Хэмилтон, защищающий цвета команды Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", пишет Интерфакс.

Второе место занял финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

Хэмилтон выигрывал Гран-при России три раза, по разу победителями становились Боттас и немец Нико Росберг из Mercedes. Таким образом, Гран-при России выигрывали гонщики только команды Mercedes.

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