Посол Евросоюза: несмотря на санкции, ЕС и Россия сохраняют "островки сотрудничества"

8 октября 2018 14:24 (UTC+04:00)

Евросоюз и Россия, несмотря на санкции, сохраняют "островки сотрудничества" во многих гуманитарных сферах. Об этом сообщил журналистам в ходе визита в Томск посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, переадет в понедельник ТАСС.

"Что касается европейских санкций (в отношении России), у нас независимо от этого сохраняются несколько сфер сотрудничества, которые я называю "островками сотрудничества" - это межрегиональное сотрудничество, трансграничное сотрудничество, сотрудничество в сфере образования, науки, а также студенческие обмены. И я очень рад, что это сохраняется", - сказал Эдерер.

Посол ЕС ранее принял участие в открытии фестиваля Европейского кино, который 12 дней будет проходить в Томске. Вместе с ним в город приехали послы и дипломаты из разных стран Европы. "Цель нашего визита простая - укрепление отношений и в бизнес-сфере, и в сфере университетского сотрудничества, и в сфере высоких технологий. У нас была насыщенная программа - встречи с представителями университетов, компаний и просто с людьми, вчера у нас также была интересная встреча со студентами, на которой мы обменялись мнениями", - рассказал посол.

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