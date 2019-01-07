Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал VRT.

"Министр иностранных дел Рейндерс внес свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы", - сообщил телеканал.

Новый генсек Совета Европы будет избран в июне 2019 года, а в октябре он приступит к выполнению своих обязанностей, сменив на этом посту действующего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда.

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