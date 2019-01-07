Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

7 января 2019 23:18 (UTC+04:00)

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал VRT.

"Министр иностранных дел Рейндерс внес свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы", - сообщил телеканал.

Новый генсек Совета Европы будет избран в июне 2019 года, а в октябре он приступит к выполнению своих обязанностей, сменив на этом посту действующего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда.

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