В Париже во время протестов "желтых жилетов" задержали 20 человек

Двадцать человек задержаны в Париже, где в субботу проходит очередная акция протеста "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во Франции десятую по счету субботу проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Как сообщается, 20 человек были задержаны в Париже за ношение запрещенного оружия.

Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, участники шествия в Париже прошли почти 15 километров по маршруту от Дома Инвалидов до площади Италии и обратно. Акция прошла в целом спокойно, она сопровождалась хлопками петард и дымом файеров. Несколько раз радикально протестующие вступали в потасовки друг с другом и с автомобилистами, некстати оказавшимися на пути следования пешей колонны, однако это не привело к серьезным инцидентам.

В настоящее время манифестация продолжается в окрестностях Дома Инвалидов, хотя зачительная часть участников шествия уже ушла.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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