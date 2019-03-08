"Челси" разгромил киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Лондонский футбольный клуб "Челси" на своем поле одержал крупную победу над киевским "Динамо" со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Педро Родригес (17-я минута), Виллиан (65) и Каллум Хадсон-Одои (90).

Команды до этого провели два матча, в сезоне-2015/16 они играли в одной группе в Лиге чемпионов. В первой игре команды победителя не выявили (0:0), а во второй сильнее оказался английский клуб (2:1).

В параллельном матче итальянский "Наполи" дома обыграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:0.

Ответные встречи пройдут 14 марта.

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