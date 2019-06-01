В Болгарии трое детей пострадали при взрыве гранаты полицейских на стадионе

1 июня 2019 01:38 (UTC+04:00)

Три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе города Силистра на северо-востоке Болгарии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала Novinite, полиция города демонстрировала захват преступника на стадионе города в рамках детской программы Hello, holiday. Всего на мероприятии находились около 300 детей.

Во время мероприятия были ранены три шестилетних ребенка, находившихся в 50 метрах от места демонстрации. Два мальчика получили ожог стоп, им была оказана медицинская помощь на месте. Девочка получила ожог от 10 до 20% тела. Она была доставлена в больницу города Русе. Жизни детей ничего не угрожает.

Портал добавляет, что ведется предварительное следствие по статье 338, параграфу 3 уголовного кодекса, которая рассматривает уголовную ответственность за непреднамеренное нанесение вреда одному и более человек посредством взрывчатых веществ.

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