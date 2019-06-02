Хаос в Мадриде: Полиция избила и не пустила фанатов на финал ЛЧ

Фанатов не пустили на стадион Ванда Метрополитано на финал Лиги Чемпионов, не смотря на наличие подленных билетов, сообщает Trend со ссылкой на Talksport.

Также говорится о задержанных фанатах, которые жаловались на жестокое обращение полиции, пишет в своем микроблоге в Твиттер Натали Пиркс, корреспондент BBC.

"Полиция при мне ударила и повалила на землю болельщика", - написала журналистка.

Хоть и большинство болельщиков благополучно вошли на стадион для всеобщего английского шоу, многие пережили кошмарное путешествие в испанскую столицу.

Ранее сотни болельщиков застряли в аэропорту Станстед на 7(!) часов. Чартерный рейс авиакомпании "Томас Кук", который должен был доставить их в Мадрид, столкнулся с птицами и был признан небезопасным.

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