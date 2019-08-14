Полиция задержала подданного Швеции по делу о взрыве в Копенгагене

14 августа 2019 13:12 (UTC+04:00)

Полиция Дании задержала 22-летнего гражданина Швеции, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Другим подозреваемым в деле стал еще один шведский подданный, он объявлен в международный розыск. "Вчера вечером мы задержали 22-летнего шведа, еще один швед в возрасте 23 лет находится в розыске. Оба подозреваются в подготовке и осуществлении взрыва возле налогового управления", - заявил офицер полиции Копенгагена Ёрген Берген Сков.

Вечером 6 августа у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру прогремел взрыв. В этот момент внутри находились два человека, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что одного из прохожих задело осколком, он обратился за медицинской помощью. В результате взрыва были выбиты несколько окон и полностью поврежден фасад одного из зданий.

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