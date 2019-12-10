В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

10 декабря 2019 00:28 (UTC+04:00)

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся один час 20 минут, завершились, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

После этой двусторонней встречи все лидеры "нормандской четверки" должны выйти были на пресс-конференцию к журналистам и сообщить о результатах. Однако позднее офис Зеленского сообщил, что встреча лидеров "четверки" продолжится.

Источник рассказал, что после переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки".

Переговоры Путина и Зеленского прошли после саммита в "нормандском формате". Самое пристальное внимание СМИ было приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

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