Словакия отозвала военнослужащих из Ирака

Словакия временно отозвала своих военных, находящихся на территории Ирака в составе миссии НАТО. Об этом во вторник сообщило Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что военнослужащие "были перемещены в другую страну". Их дальнейшее участие в миссии альянса по обучению иракских солдат и служащих сил безопасности Братислава намерена обсуждать с руководством организации.

Решение о временном отзыве военнослужащих было принято правительством Словакии. В составе миссии НАТО находились семь словацких военных инструкторов. Другие подробности не сообщаются.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил в воскресенье послу республики при штаб-квартире НАТО в Брюсселе указание поддержать предложение о завершении миссии альянса в Ираке. Глава кабмина таким образом отреагировал на решение иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие.

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