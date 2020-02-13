Джонсон провел перестановки в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в четверг первые после Brexit перестановки в правительстве, единственной, но крупной сенсацией стала отставка канцлера Саджида Джавида, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По некоторым данным, Джавид отказался остаться на посту министра финансов после того, как Джонсон предложил ему уволить всех советников и заменить их людьми из офиса премьера. Новым канцлером стал Риши Сунак, ранее занимавший пост замминистра.

Глава МИД Доминик Рааб, глава МВД Прити Пател и глава минобороны Бен Уоллес сохранили свои посты.

Ожидаемо, Джеффри Кокс был уволен с поста генпрокурора. Его место заняла Суэлла Брейверман, ранее работавшая в распущенном ныне министерстве Brexit.