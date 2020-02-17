Минсельхоз Чехии подтвердил вспышку птичьего гриппа на востоке республики

Министерство сельского хозяйства Чехии подтвердило информацию о выявлении крупного очага высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) в районе расположенного в 120 км северо-восточнее Праги города Пардубице. Соответствующее заявление журналистам сделал в понедельник пресс-секретарь ведомства Войтех Билы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждаю, что на ферме в пардубицком регионе зафиксирован [птичий] грипп, - отметил он. - Но пока у меня нет более подробной информации".

Вспышка птичьего гриппа, согласно ранее поступившей к журналистам информации, зарегистрирована на крупной птицеводческой ферме компании "Морас из Мораван", на которой насчитывается 130 тыс. цыплят и 7 тыс. индюшек. Ее владельцы в воскресенье вызвали ветеринаров в связи с массовым падежом птицы.

В связи с угрозой распространения птичьего гриппа руководство Пардубицкого края, административным центром которого является город Пардубице, созвало экстренное заседание краевого штаба по кризисным ситуациям. Вокруг фермы компании "Морас из Мораван" введена многокилометровая зона карантина.