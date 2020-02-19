Глава дипломатии ЕС поздравил переизбранного президента Афганистана

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани, чтобы поздравить его "с окончанием избирательного процесса", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После объявления накануне Независимой избирательной комиссией Афганистана об окончательных результатах президентских выборов, которые состоялись 28 сентября 2019 года, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани, чтобы поздравить его с окончанием избирательного процесса", - указывается в документе.

Боррель приветствовал взятые Гани на себя обязательства по формированию инклюзивного правительства, "в котором будет чувствовать себя представленным весь афганский народ", а также подчеркнул, что теперь на первый план выходит "всеобъемлющий мирный процесс". "В долгосрочной перспективе ЕС готов продолжать оказывать поддержку политическим и экономическим реформам Афганистана", - указывается в документе.