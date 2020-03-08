В Швейцарии зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

Европа 8 марта 2020 22:45 (UTC+04:00)
В Швейцарии зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

Второй человек умер от коронавируса в Швейцарии, а общее число случаев заболевания достигло 281. Об этом сообщило в воскресенье Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Швейцарии зарегистрирована вторая смерть от коронавируса, - говорится в сообщении. - Это 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский". Подчеркивается, что "инфицирование новым коронавирусом подтверждено у 281 человека".

Случаи заболевания зарегистрированы в 19 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Тичино и Цюрихе. На настоящий момент в Швейцарии более четырех тысяч человек с подозрениями на коронавирус прошли лабораторное тестирование, и наличие заболевания у них не подтвердилось.

Как сообщило в воскресенье на своем сайте правительство страны, все итальянские граждане, работающие в Швейцарии, по-прежнему могут пересекать границу "для осуществления профессиональной деятельности". Вместе с тем для этого им придется иметь при себе документ, подтверждающий наличие работы на швейцарской территории. "Для всех других видов деятельности итальянскими властями установлены жесткие ограничения", - напомнило правительство, рекомендовав швейцарцам не осуществлять поездки в регионы Италии, в которых введен карантин. Ограничения на торговлю Швейцария не вводит, говорится в сообщении.

Утром в четверг власти сообщили о первой смерти от коронавируса: в больнице в Лозанне скончалась 74-летняя женщина. По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Власти привлекли для участия в противовирусных мероприятиях армию. Особое внимание уделяется здоровью людей старше 65 лет, а также всех лиц с ослабленным здоровьем. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.

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