В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в среду в Бельгии. Об этом сообщила глава Минздрава Бельгии Магги де Блок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на качественную помощь, оказанную нашими медиками, 90-летний пациент умер", - сказала она.

Как сообщили накануне власти страны, 267 человек заражены новым коронавирусом в Бельгии.

В связи с быстрым распространением болезни в королевстве были приняты дополнительные меры. Так, руководство запретило проведение мероприятий в стране с участием более одной тысячи человек.