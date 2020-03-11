В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в среду в Бельгии. Об этом сообщила глава Минздрава Бельгии Магги де Блок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Несмотря на качественную помощь, оказанную нашими медиками, 90-летний пациент умер", - сказала она.
Как сообщили накануне власти страны, 267 человек заражены новым коронавирусом в Бельгии.
В связи с быстрым распространением болезни в королевстве были приняты дополнительные меры. Так, руководство запретило проведение мероприятий в стране с участием более одной тысячи человек.
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