В Оксфорде разработали выявляющий COVID-19 за полчаса тест

Ученые из Оксфордского университета разработали тест на выявление коронавируса, который покажет результат всего за полчаса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ru", сообщает Techcrunch.

Отмечается, что этот тест работает в три раза быстрее обычного и создан из относительно простых технических составляющих. Обычный тест на определения заражения дает результаты в течение двух часов. Кроме того, как утверждают его создатели, тест может выявить пациентов, зараженных коронавирусом, даже на ранних стадиях инфекции.

«Это самый быстрый современный метод распознавания COVID-19», — говорится в материале.

Новые тесты уже были проверены с использованием реальных клинических образцов вируса в больнице Китая.

Так как это технология была создана недавно, то до ее утверждения для широкого использования потребуется еще некоторое время.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 212 тысяч. При этом смогли вылечиться 84 200, а погибли — 8835.