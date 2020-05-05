В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 185 человек
По меньшей мере 185 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
3 и 4 мая было зафиксировано по 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в стране 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 613. Число инфицированных выросло за 24 часа на 867. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 219 329. Выздоровели 123 486 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 143.
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