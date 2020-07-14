Эмманюэль Макрон заявил, что наблюдаются признаки "возвращения коронавируса"
Признаки возвращения коронавируса наблюдаются во Франции, но страна подготовилась к возможной второй волне эпидемии. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного интервью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова. Но мы будем готовы к этому", - сказал Макрон. Он отметил, что во Франции "есть запасы масок, респираторов и лекарств". "Мы многому научились в период пандемии", - заявил французский лидер.
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