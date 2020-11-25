Макрон считает, что отмена карантина во Франции возможна с 15 декабря

Власти Франции могут отменить режим карантина 15 декабря. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник в ходе телеобращения к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей карантин может быть отменен 15 декабря", - сказал французский лидер. В то же время он сообщил, что с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00. Исключение будет сделано только на Рождество и Новый год - 24 и 31 декабря.

"Таким образом, начиная с 15 декабря все смогут вновь свободно перемещаться по стране без специального разрешения, в том числе между различными регионами, а также справить Рождество вместе с родственниками", - подчеркнул президент.

В то же время Макрон пояснил, что отмена карантина возможна, если число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом "будет ниже 5 тыс.", а в реанимации будут находиться "не более 2-3 тыс. человек". При этом он призвал население воздержаться от переездов без веской причины.