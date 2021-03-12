ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета

Еврокомиссия намерена добиться коллективного иммунитета от коронавируса в странах Евросоюза к концу лета, несмотря на новое объявление о сокращении поставок вакцины от компании AstraZeneca. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я убежден, что мы сможем достичь коллективного иммунитета к концу лета", - заявил он, комментируя сообщения СМИ о том, что компания AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении поставок вакцин в страны ЕС в марте на 25% - с 40 до 30 млн доз, и что во втором квартале этого года компания сможет поставить в ЕС лишь половину предзаказанного ЕС объема вакцин на этот период.

"Для нас хорошая новость, что портфель вакцин для ЕС продолжает расширяться, в четверг к ним добавилась четвертая вакцина (11 марта ЕС разрешил использование вакцины компании Johnson & Johnson). Мы все понимаем, что создание промышленной инфраструктуры требует времени. Без сомнения, мы продвигаемся вперед, есть целый ряд заводов, которые работают хорошо или очень хорошо", - заявил еврокомиссар, отказавшись комментировать конкретные цифры.

В свою очередь, официальный представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия "продолжает рассчитывать завершить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу сентября".

Проблемы с поставками вакцин в ЕС продолжаются на фоне приостановки Данией, Норвегией, Италией и Румынией использования препарата AstraZeneca из-за опасений серьезных побочных эффектов.