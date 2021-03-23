Франция решительно осуждает атаку хуситов по объекту Saudi Aramco
Франция решительно осуждает ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу саудовской компании Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении французского МИД, распространенном в понедельник в ходе брифинга.
"Франция самым решительным образом осуждает неприемлемую атаку на компанию Saudi Aramco, совершенную 19 марта", - отмечается в коммюнике. "Париж подтверждает свою приверженность территориальной безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - подчеркивается в заявлении.
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