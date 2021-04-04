Полиция Франции выясняет, посещали ли министры работающие втайне кафе

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обратился в воскресенье к полицейскому префекту Парижа Дидье Лаллеману с требованием расследовать появившиеся в СМИ утверждения о том, что ряд министров правительства участвовали в нелегальных вечеринках в тайно работающих в условиях карантина ресторанах или частных клубах.

Как передает Trend со ссылкой на TASS, глава МВД написал в Twitter: "В связи с репортажем телеканала М-6 я попросил полицейского префекта Парижа проверить правильность приводимых там сведений. В случае, если они окажутся верными, участники и организаторы нелегальных обедов должны быть наказаны".

Телеканал в своем репортаже показал некое помещение - по его сведениям, тайно работающий ресторан, расположенный в одном из престижных кварталов Парижа. В репортаже было видно, что ни официанты, ни посетители ресторана не носят защитных масок. Телеканал также показал кадры с, вероятно, тайной вечеринки в частном клубе, на которой все участники также были без масок. Один из этих людей сообщил M-6, что неделю назад был в двух-трех тайно работающих ресторанах, в которых видел "несколько министров".

По французским законам, за первое подобное нарушение ограничительных мер грозит штраф в €135. За три таких нарушения размер штрафа может достигнуть €3 700. Нарушивший ограничения министр, как отметил телеканал BFM, рискует быть полностью дискредитированным и потерять свой пост.