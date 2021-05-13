Президент Словакии направила в Конституционный суд петицию о досрочных выборах

Европа 13 мая 2021 03:02 (UTC+04:00)
Президент Словакии направила в Конституционный суд петицию о досрочных выборах

Президент Словакии Зузана Чапутова направила в Конституционный суд петицию за подписями 586 тыс. граждан, поступившую к ней 10 дней назад, с требованием объявить референдум по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в стране. Об этом сообщило в среду вечером Словацкое телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Конституционный суд, как пояснили представители президентской администрации, должен дать экспертную оценку данному документу. Затем Чапутова назначит срок проведения референдума.

Словацкое законодательство предусматривает проведение плебисцита, если этого потребуют более 350 тыс. граждан республики. Глава государства должна назначить дату в течение 30 дней после получения соответствующей петиции. При этом президент имеет право обратиться в Конституционный суд, чтобы проконсультироваться насчет формулировок выносимых на референдум вопросов. Теперь поступившая таким образом Чапутова может примерно на два месяца отложить принятие решения о сроке его проведения.

Сбор подписей под петицией инициировали в феврале текущего года социал-демократы и Словацкая национальная партия, которые находятся в оппозиции к действующему правительству, сформированному либерально-консервативными политическими силами по итогам прошедших в марте 2020 года выборов. За референдум выступили также профсоюзы.

Если большинство граждан выскажется за досрочные парламентские выборы, инициаторы плебисцита предлагают организовать их в течение 180 дней после объявления его итогов.

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