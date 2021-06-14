Глава Минздрава ФРГ допустил постепенную отмену обязательного масочного режима

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает возможной постепенную отмену обязательного ношения защитных масок ввиду улучшения в стране эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При снижении [показателей] заболеваемости мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага в принципе может быть отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе", - отметил Шпан. При этом он уточнил, что в регионах с очень низкими показателями инфицирования коронавирусом и высоким уровнем вакцинации от данного требования можно будет постепенно отказаться и в закрытых помещениях. Однако "в случае сомнений", по мнению министра, следует продолжать носить защитную маску.

"В качестве рекомендации в любом случае остается простое правило: если сомневаетесь, наденьте маску - особенно во время путешествий и при встречах в закрытых помещениях. Безопасность будет обеспечена только в том случае, если все присутствующие либо вакцинированы, либо регулярно проходят тестирование", - заключил Шпан.