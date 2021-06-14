Джонсон заявил, что связанные с пандемией ограничения в Англии снимут 19 июля
Обусловленные пандемией ограничения в Англии будут сняты 19 июля, на месяц позже изначально запланированной даты - 21 июня. О таком решении объявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы отложим шаг 4 (окончательное снятие ограничений) до 19 июля", - сказал британский премьер. Он пояснил, что к этой дате теперь планируется, что все взрослое население страны получить первую дозы вакцины.
Главной причиной для отсрочки так называемого дня свободы стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ).
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