Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в субботу на 82 году жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Мария-Аглая перенесла инсульт в среду, а в субботу ушла из жизни в больнице.

Мария-Аглая имеет аристократическое происхождение, ее отцом был немецкий граф Фердинанд Карл Кински. Она училась в школе прикладного графического искусства в Мюнхене, знала английский и французский языки.