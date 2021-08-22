Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая
Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в субботу на 82 году жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Мария-Аглая перенесла инсульт в среду, а в субботу ушла из жизни в больнице.
Мария-Аглая имеет аристократическое происхождение, ее отцом был немецкий граф Фердинанд Карл Кински. Она училась в школе прикладного графического искусства в Мюнхене, знала английский и французский языки.
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