Названы самые популярные автомобили в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf с 2008 года не уступает звание бестселлера на европейском рынке. В 2021 году в странах Европы было продано больше 205 тыс. ед. автомобилей Golf, благодаря чему модель вновь стала самой популярной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает "Автостат", ссылаясь на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

Тем не менее, рыночная доля Volkswagen Golf сократилась почти вдвое (до 1,75%), а относительно 2020 года продажи упали на 27,9%. Это связывают с усилением конкуренции в условиях общего дефицита и отсутствием электрической версии Golf - в итоге поклонники марки все чаще оставляют выбор на модели ID.3.

Второй по популярности стала Peugeot 208 (196,9 тыс. ед.; -1,1%), совсем немного от нее отстала Dacia Sandero (196,8 тыс. ед.; +16,9%). Пятерку замкнули Renault Clio (196,2 тыс. ед.; -21,1%) и Peugeot 2008 (194,7 тыс. ед.; +24,4%).

В десятку самых продаваемых авто в Европе также попали Volkswagen T-Roc (186,6 тыс. ед.; +17,1%), Toyota Yaris (182,6 тыс. ед.; +1,3%), Opel/Vauxhall Corsa (180,6 тыс. ед.; -8,7%), Fiat 500 (174,7 тыс. ед.; +24%) и Citroen C3 (159,3 тыс. ед.; +7%).