Банк Англии повысил базовую ставку до 0,5%
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25%. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На своем собрании, завершившемся 2 февраля 2022 года, комитет большинством голосов (пять к четырем) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 0,5%", - говорится в сообщении. При этом меньшая часть комитета также выступала за повышение процентной ставки до 0,75%.
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