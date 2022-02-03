Банк Англии повысил базовую ставку до 0,5%

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25%. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На своем собрании, завершившемся 2 февраля 2022 года, комитет большинством голосов (пять к четырем) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 0,5%", - говорится в сообщении. При этом меньшая часть комитета также выступала за повышение процентной ставки до 0,75%.