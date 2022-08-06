В Великобритании заявили о выходе на плато по числу случаев оспы обезьян у человека

Великобритания выходит на плато по числу заражений вирусом оспы обезьян. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, по состоянию на 4 августа в стране были подтверждены 2,8 тыс. случаев оспы обезьян, из них лишь 22 приходятся на женщин. В ведомстве указали, что инфекция продолжает распространяться преимущественно в среде мужчин, имевших однополые сексуальные контакты. Медианный возраст инфицированных - 37 лет, примерно 73% случаев заражений зафиксированы в Лондоне, добавили в UKHSA. Как подчеркнули британские медицинские власти, "рост числа случаев заражения оспой обезьян замедлился", что "свидетельствует о выходе на плато".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Согласно ВОЗ, своевременная вакцинация от натуральной оспы в 85% случаев обеспечивает защиту от заражения вирусом оспы обезьян. У ранее привитых болезнь протекает мягче.