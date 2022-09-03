Судно Bellis с украинской соей прибыло к берегам Израиля

Судно Bellis с 6 тыс. тонн сои с Украины по состоянию на 12:20 мск субботы прибыло к израильскому порту Хайфа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, судно стоит на якоре примерно в 0,7 морской мили от Хайфы в ожидании швартовки.

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход этого сухогруза из порта Одессы 24 августа.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.