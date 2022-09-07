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"ПСЖ" обыграл "Ювентус" на групповом этапе ЛЧ, "Бенфика" победила "Маккаби" из Хайфы

Европа Материалы 7 сентября 2022 01:05 (UTC +04:00)
"ПСЖ" обыграл "Ювентус" на групповом этапе ЛЧ, "Бенфика" победила "Маккаби" из Хайфы

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«Пари Сен‑Жермен» обыграл туринский «Ювентус» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы H, которая прошла в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «ПСЖ» дважды отличился нападающий Килиан Мбаппе. У «Ювентуса» забил Уэстон Маккени.

В параллельном матче группы лиссабонская «Бенфика» на своем поле обыграла израильский «Маккаби» (Хайфа) со счетом 2:0. В составе португальской команды забитыми мячами отметились Рафа Силва и Алехандро Гримальдо.

Во втором туре группы H «Маккаби» встретится с «ПСЖ», в другом матче сойдутся «Ювентус» и «Бенфика». Обе встречи пройдут 14 сентября.

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