Трасс в выходные планирует провести переговоры с Байденом и Макроном

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует в предстоящие выходные провести переговоры с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Австралии Энтони Альбанезе и Канады Джастином Трюдо. Об этом в четверг сообщила газета The Times со ссылкой на британские правительственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, переговоры пройдут в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября и на которых намерены лично присутствовать вышеперечисленные политики. Сведения о темах переговоров газета не приводит.