Экс-глава МИД Словении Логар набрал почти 34% голосов в первом туре выборов

Бывший глава МИД Республики Словения, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар набрал почти 34% голосов в первом туре президентских выборов после обработки 97,84% бюллетеней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Государственной избирательной комиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным избиркома на 21:25 по местному времени, Логар набрал 33,9% голосов. Второе место занимает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар (26,89%), на третьем располагается депутат Европарламента, кандидат от партии "Социальные демократы" и Движения "Свобода" Милан Брглез (15,46%), на четвертом - мэр муниципалитета Кочевье Владимир Пребилич (10,65%).